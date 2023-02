POL-HAM: Dieb in Altenheim festgenommen

Hamm-Mitte (ots) - Eine Frau wurde am Mittwochmorgen, 8. Februar, auf der Schillerstraße Ecke Sedanstraße von einem bislang unbekannten Mann bedroht. Dabei fasste er auch an ein Messer, das in seinem Hosenbund steckte. Um 8.05 Uhr war die 51-Jährige zu Fuß unterwegs, als ihr der Mann in Höhe der Kreuzung entgegenkam. Im Vorbeigehen spuckte er der Hammerin vor die Füße, die ihn anschließend darauf ansprach und ihn ...

mehr