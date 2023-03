Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der L 35 auf Höhe der Abfahrt Podewall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden

Friedland in M. (ots)

Am 01.03.2023, gegen 16:40 Uhr, kam es auf der L 35, auf Höhe der Abfahrt Podewall zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und hohem Sachschaden. Die PKW befuhren die L 35 aus Richtung Altentreptow kommend, in Richtung Neubrandenburg. Auf Höhe der Abfahrt Podewall hielten die Fahrzeuge aufgrund eines im Einsatz befindlichen Rettungswagens am rechten Fahrbahnrand. Als dieser den Bereich verlassen hatte, setzte die 51jährige Fahrerin eines Renault ihre Fahrt fort und beschleunigte diesen. Hierbei beachtete sie nicht, dass die vor ihr befindlichen Fahrzeuge noch standen und fuhr auf den vor ihrem Fahrzeug stehenden Opel Corsa auf und schob diesen auf einen davorstehenden Kia Picanto. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 25000 Euro. Keine der Insassen wurde verletzt. Da alle Fahrzeuge nicht mehr Fahrbereit waren, musste die L 35 für ca. 2 1/2 Stunden in eine Fahrtrichtung gesperrt werden

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.+4939555822131

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell