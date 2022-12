Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Technischer Defekt nach Brand in Mehrfamilienhaus nicht ausgeschlossen; Unfallflucht: Kleinkraftrad beschädigt und abgehauen; Heuballen brannten nieder - Kripo ermittelt und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Technischer Defekt nach Brand in Mehrfamilienhaus nicht ausgeschlossen - Rodgau

(cl) Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße am Mittwochmorgen (wir berichteten) schließen die Offenbacher Brandursachenermittler nach einer ersten Begutachtung des Brandortes einen technischen Defekt derzeit nicht aus. Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben. Demnach dürfte es wahrscheinlich sein, dass das Feuer im Dachgeschoss ausbrauch und auf den Dachstuhl übergriff. Die Ermittlungen dauern an.

2. Unfallflucht: Kleinkraftrad beschädigt und abgehauen - Langen

(jm) Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat an Heiligabend in der Woogstraße im Bereich der Einbahnstraße ein Kleinkraftrad an- und ist anschließend davongefahren. In der Zeit zwischen 12 und 12.30 Uhr touchierte der Unbekannte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das am linken Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 2 geparkte schwarze Kleinkraftrad, das auf die linke Seite umfiel. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Langen unter der Rufnummer 06103 9030-0.

3. Silvesterrakete löst Brand in Wohnung aus - Seligenstadt

(cl) Unbekannte warfen am Donnerstagabend in der Jahnstraße offensichtlich eine entzündete Silvesterrakete durch ein geöffnetes Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses. Die gegen 21.30 Uhr durch den Rauchmelder aufmerksam gewordenen Hausbewohner konnten den Brand eigenständig löschen. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 1.000 Euro. Zeugen sahen zwei dunkel gekleidete Männer im Alter von 15 bis 25 Jahren vom Tatort flüchteten; einer von ihnen hatte blonde Haare. Inwieweit diese mit der Tat in Zusammenhang stehen, wird nun zu klären sein. Die Kriminalpolizei Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Heuballen brannten nieder - Kripo ermittelt - Hanau

(aa) 180 Heuballen brannten am frühen Freitag in Klein-Auheim, Zum Flurkreuz, im Feld gegenüber der Lilienstraße. Dabei entstand ein Schaden von gut 10.000 Euro. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rückten gegen 0.30 Uhr aus. Offensichtlich aufgrund der starken Rauchentwicklung zu Löschbeginn, gingen in mehreren angrenzenden Häusern die Rauchwarnmelder an. Laut einer Anwohnerin waren vor dem Feuer aus Richtung Feld Knallgeräusche von Böllern zu hören. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

2. Zeugensuche nach Unfallfallflucht - Autofahrer wurde verletzt - Gemarkung Hanau-Wolfgang

(jm) Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 43 /Aschaffenburger Straße, bei dem ein 65 Jahre alter VW-Fahrer aus Großkrotzenburg leicht verletzt wurde, sucht die Polizei den flüchtigen Unfallverursacher sowie weitere Zeugen. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein Unbekannter die Aschaffenburger Straße in Richtung Hanau-Innenstadt. In Höhe der Kreuzung Hildegard-von-Bingen-Allee übersah der Unbekannte offenbar den vor ihm an der roten Ampel stehenden VW Lupo und fuhr auf. Durch die Wucht wurde der VW Lupo auf den davorstehenden 3er-BMW einer 21 Jahre alten Frau aus Hanau geschoben. Der Unbekannte war nach dem Unfall kurz ausgestiegen und fuhr anschließend mit seinem silbergrauen Mercedes (älteres Modell) mit MKK-Kennzeichen in Richtung Innenstadt davon. Der Fahrer wird als 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß sowie schlank mit heller Kleidung (Jeans und Strickjacke) beschrieben. Nach dem Unfall klagte der VW-Lenker über Schmerzen im Nackenbereich. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf insgesamt 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Mercedes sowie den Fahrer geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9597-0 bei der Polizei in Großauheim.

3. Autoscheibe wurde eingeschlagen - Schlüchtern

(aa) Ein etwa 30 Jahre alter und 1,80 Meter großer Mann zertrümmerte am Mittwochabend im Huhnweg an einem geparkten Auto die rechte hintere Scheibe. Dies tat der Unbekannte, der seine langen dunklen Haare zum Zopf gebunden hatte, beim Vorbeigehen gegen 21.15 Uhr. Er hatte eine kräftige Statur und war mit einer dunklen Sweatshirt-Jacke sowie einer grauen Jogginghose bekleidet. Der braune BMW Mini war in Höhe der Hausnummer 10 geparkt; der Schaden wird auf 750 Euro geschätzt. Die Polizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu erreichen.

Offenbach, 30.12.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

