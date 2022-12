POL-OF: Blitzermeldung: Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern eine entspannte und vor allem sichere Fahrt im neuen Jahr!

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Versuchter Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Offenbach (jm) Unbekannte versuchten zwischen Sonntagmittag (12 Uhr) und Dienstagmorgen (8.30 Uhr) in ein Bekleidungsgeschäft in der Ludwigstraße (80er-Hausnummer) einzubrechen. Die Täter scheiterten dabei, die Haupteingangstür ...

