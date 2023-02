Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Kleintransporter mit über 6to auf der A9 bei Eisenberg angehalten!

Eisenberg (ots)

Am gestrigen Freitagnachmittag, um 15:40 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Thüringen auf der A 9 Richtung Berlin, in Höhe der Anschlussstelle Eisenberg, ein polnischer Kleintransporter auf. Bei diesem Bestand aufgrund seiner Fahrweise der Verdacht einer Überladung. Aus diesem Grund entschlossen sich die Beamten das Fahrzeug an der nächsten Anschlussstelle zu kontrollieren und einer nahegelegenen Waage zu zuführen. Hier konnte der Verdacht einer massiven Überladung bestätigt werden. Anstatt der zulässigen 3.500 kg zulässiger Gesamtmasse wog der Kleintransporter stattliche 6.060 kg und war damit um rund 73% überladen. Der 35-jährige weißrussische Fahrzeugführer musste vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 495,- Euro entrichten. Die Weiterfahrt wurde umgehend unterbunden, bis zwei Ersatztransporter vor Ort für die Umladung eingetroffen waren.

