Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Streit artet in gefährliche Verfolgungsfahrt aus

Gevelsberg (ots)

Am vergangenen Dienstagabend (08.03.) erhielt die Polizei gegen 19:25 Uhr zeitgleich Einsätze an drei verschiedenen Tatörtlichkeiten in Gevelsberg, die alle im Zusammenhang einer familiären Auseinandersetzung von drei Personen standen. Nachdem es vor einem Erlebnispark in Gevelsberg zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 24-jährigen Mann aus Hagen, seiner 29-jährigen Lebensgefährtin sowie deren Ex-Freund, einem 21-jährigen Kölner kam, stieg letzterer ohne Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis in sein Fahrzeug. Er fuhr unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf die Kölner Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg. Der Mann aus Hagen folgte ihm daraufhin mit seinem Fahrzeug, obwohl auch er in Deutschland nicht dazu berechtigt ist, ein Kfz zu führen. Während der Verfolgungsfahrt nötigte er dann den 21-Jährigen schneller zu fahren, indem er immer näher auffuhr, bis das Fahrzeug des Kölners im Bereich der Einmündung Hagener- und Brüderstraße aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ein unbeteiligtes Fahrzeug touchierte. Nachdem beide keine schadensregulierenden Maßnahmen einleiteten, wollte der 21-Jährige Ex-Freund im Bereich eines Parkplatzes an einem geschlossenen Bahnübergangs wenden. Es kam zu einer Kollision mit dem Fahrzeug des Lebensgefährten aus Hagen. Beide Fahrer verließen ihr Fahrzeug daraufhin und entfernten sich in die nahegelegene Treppenstraße. Diese Flucht endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der Kölner eine Platzwunde am Kopf erlitt. Gegen beide Beschuldigte wird nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrerflucht und Fahren ohne Führerschein ermittelt.

