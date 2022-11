POL-IGB: Verkehrsunfallflucht Theodor-Heuss-Platz St. Ingbert

St. Ingbert (ots) - Im Tatzeitraum vom 27.11.2022, 05:00 Uhr, bis 28.11.2022, 09:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Rischbacher Rech" in St. Ingbert zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hierbei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite eines PKW (Marke: BMW, Modell: 3-er, mit IGB-Kreiskennzeichen) vermutlich mittels Schlüssels oder eines ähnlichen Werkzeuges zerkratzt. Nach der Tat verließ der Täter die Örtlichkeit in ...

