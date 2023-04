Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen/Rhein.-Berg. Kreis - 97 Krafträder und 6 Pkw bei "Kaffee und Knöllchen" kontrolliert

Wermelskirchen/Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Am gestrigen Sonntag (23.04.) fand zum zweiten Mal in diesem Jahr die Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" der Polizei Rhein-Berg statt. In der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr hatte der Verkehrsdienst der Polizei eine Kontrollstelle an der B 51 vor dem Gerätehaus der Feuerwehr eingerichtet. Insgesamt 97 Krafträder und 6 Pkw wurden dabei kontrolliert. Wer wollte, konnte nach der Kontrolle noch ins Gespräch mit den Verkehrssicherheitsberatern und dem Verkehrsdienst der Polizei bei einer Tasse Kaffee kommen.

Außerdem waren Rettungssanitäter mit einem Rettungswagen und ein Sachverständiger des TÜV Rheinland vor Ort. Dieser prüfte zusammen mit dem Verkehrsdienst der Polizei die Fahrzeuge auf nicht genehmigte Umbauten und manipulierte Auspuffanlagen. Dabei wurden zehn Verstöße wegen erloschener Betriebserlaubnis geahndet, davon acht bei Motorrädern und zwei bei Pkw. Einem Kradfahrer und einem Pkw-Fahrer musste die Weiterfahrt untersagt werden, der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt.

Von insgesamt 15 durchgeführten Geräuschmessungen an Auspuffanlagen wurde bei vier Fahrzeugen eine zu hohe Lautstärke geahndet. Bei den 103 kontrollierten Fahrzeugen wurden insgesamt 22 Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Bei kreisweiten Geschwindigkeitskontrollen an diesem Sonntag kam es insgesamt zu 190 Verstößen, 28 davon wurden durch Kraftradfahrer begangen.

Die Polizei Rhein-Berg freut sich auf reges Erscheinen bei der nächsten Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen", die voraussichtlich am Sonntag, den 04.06.2023, in Kürten-Bechen stattfinden wird. (st)

