POL-MA: Altlußheim, Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener 31-jähriger Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet; Betrunkene 37-jährige Halterin beleidigt Polizeibeamte und fährt später selbst betrunken

Altlußheim, Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein betrunkener 31-jähriger Autofahrer verursachte am gestrigen Sonntagabend, gegen 20:30 Uhr, einen Verkehrsunfall und verließ anschließend, ohne seine Feststellungsverpflichtung nachgekommen zu sein, die Unfallstelle.

Er fuhr mit seinem Pkw Seat Leon aus Richtung K4252, Altlußheim, in Richtung B39. An der dortigen Verkehrsinsel beschädigte er zwei Verkehrsschilder.

Der Sachschaden an den Verkehrsschildern wird auf über 1.500 Euro beziffert.

Zeugen beobachteten den Unfall und konnten den unfallflüchtigen Fahrer eindeutig beschreiben.

Die weiteren Ermittlungen der Polizei führten zu dem beschädigten Fluchtauto und der Wohnung der Halterin in Neulußheim, Carl-Benz-Straße. Das Auto war in einer Querstraße, nahe der Halteradresse, mit erblichen Frontbeschädigungen, geparkt. Der Schaden an dem Auto wird auf circa 2.500 Euro beziffert.

Die 37-jährigen Halterin wurde in ihrer Wohnung angetroffen. Sie war ebenfalls deutlich alkoholisiert und behauptete, dass sie mit dem Auto gefahren war.

Aufgrund der Ermittlungen stand jedoch eindeutig fest, dass ein Mann mit dem Seat fuhr und den Unfall verursachte.

Die Beamten kündigten eine Wohnungsdurchsuchung bei der 37-Jährigen an und hofften auf eine "gewisse Zustimmung".

Weit gefehlt.

In Drohhaltung und mit geballter Faust stellte sich die 37-Jährige den Beamten gegenüber, um die Maßnahmen zu verhindern. Dabei beleidigte sie die eingesetzten Polizeibeamten in Gossensprache auf das Übelsten.

Es kam, wie es kommen musste, die Wohnungsdurchsuchung fand statt und der unfallflüchtige Mann und Lebensgefährte der Halterin wurde schlafend angetroffen. Die Zeugenbeschreibung passte auf ihn.

Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,2 Promille. Über die Vorhaltungen der Beamten war er sichtlich nicht überrascht und ging bereitwillig mit zum Polizeirevier Hockenheim. Bei ihm wurden dort durch einen Polizeivertragsarzt zwei Blutentnahmen durchgeführt.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Hockenheim staunte aber nicht schlecht.

Gegen 23:30 Uhr fiel ihnen in Neulußheim, Carl-Benz-Straße, ein Pkw Nissan auf. Fahrerin war dieses Mal tatsächlich die 37-jährige Halterin. Ihr Lebenspartner saß dieses Mal auf dem Beifahrersitz.

Jetzt durfte auch die Frau aufgrund ihrer immer noch anhaltenden deutlichen Alkoholisierung mit zum Polizeirevier Hockenheim.

Bei ihr wurde dort ebenfalls durch den Polizeivertragsarzt eine Blutentnahme abgenommen. Einen Atemalkoholtest lehnte sie ab und ihr Promillewert wird erst das Blutergebnis zeigen.

Die Hinweise an das "Pärchen", dass sie nun bis auf Weiteres kein führerscheinpflichtiges Kraftfahrzeug mehr führen dürfen, stieß auf wenig Verständnis bei der Frau, da sie in einem "... Dorf" wohne und aufs Auto angewiesen ist.

Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgt die Vorlage von Anzeigen an die Staatsanwaltschaft.

Hier gilt aber sicher nicht der Grundsatz, "geteiltes Leid, ist halbes Leid". Beide müssen sich für ihre Delikte verantworten.

