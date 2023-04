Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Ungebremst ins Heck gefahren

Am Dienstag verursachte eine 68-Jährige bei einem Unfall in Laupheim Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit einem Saab auf der Ulmer Straße in stadteinwärtiger Richtung. An der Einmündung zur Kapellenstraße bremste er aufgrund des Verkehrs ab. Die 68-jährige Fahrerin eines VW erkannte die Situation wohl zu spät. Sie prallte in das Heck des Saab. Beide Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten VW. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf und ermittelt nun nach der genauen Ursache. Sie schätzt den Schaden am Saab auf 4.000 Euro, am VW auf 5.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

