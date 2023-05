Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Gerüstbauelemente entwendet

Zeugen sucht die Polizei zu einem Diebstahl von mehreren Gerüstbauelementen. Diese waren an einer Baustelle in der Ehlersstraße gelagert und wurden am vergangenen Samstag in der Zeit von 17:00 - 22:00 Uhr von bislang unbekannten Tätern entwendet. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Lieferwagen im fraglichen Zeitraum an die Baustelle heranfuhr und Gerüstbauelemente einlud. Bislang liegt aber keine nähere Beschreibung dieses Lieferwagens vor, weshalb das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 weitere Zeugen sucht, die Hinweise auf den oder die Täter, bzw. den Lieferwagen geben können.

Überlingen

Pkw aufgebrochen und Handtasche entwendet

Auf dem Wald- und Wanderparkplatz an der Rengoldshauser Straße brach ein bislang unbekannter Täter am Mittwochnachmittag das dort abgestellt Cabrio der 57-jährigen Geschädigten auf und entwendete eine Handtasche mit bislang nicht näher bekanntem Inhalt. Ein Passant bemerkte gegen 17:35 Uhr aus der Entfernung eine Person an dem betreffenden Auto, welche dann unvermittelt fluchtartig den Parkplatz verließ. Aufgrund der Entfernung zu dem mutmaßlichen Täter konnte der Zeuge nur eine vage Personenbeschreibung abgeben. Der Täter soll ca. 185 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Er trug eine dunkle Hose und ein blaues Oberteil. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Überlingen, Telefon 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell