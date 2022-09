Ulm (ots) - Der Mann war gegen 6.45 Uhr mit Arbeiten auf einem Firmengelände in der Straße Buchwiesen beschäftigt. Hierzu stand er an einer Fräsmaschine. Wohl aus Unachtsamkeit griff er in den Arbeitsbereich der Fräse und zog sich schwere Verletzungen an der Hand zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein ...

mehr