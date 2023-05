Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Am Mittwoch, gegen 18:25 Uhr kam es auf der B32 nach dem Kreisverkehr Hochbergstraße in Richtung Altshauser Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei kam ein mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung stehender 52-jähriger Fahrer eines Ford C-Max auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Audi Q3 kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls riss das linke hintere Rad am Audi der 35-jährigen Geschädigten ab. Nach ersten Schätzungen dürfte am Audi ein Schaden von ca. 15 000 Euro und am Ford von ca. 5 000 Euro entstanden sein. Zur Feststellung des Alkoholgehaltes hatte sich der 52-jährige Fahrer einer Blutentnahme zu unterziehen. Seinen Führerschein musste er bis auf Weiteres an Ort und Stelle abgeben. Die Unfallermittlungen dauern an.

Hohentengen

Windschutzscheibe beschädigt

Ca. 500 Euro Schaden entstand, nachdem ein bislang unbekannter Täter einen Stein auf die Windschutzscheibe eines parkenden Pkw warf. Der Vorfall soll sich am Dienstagnachmittag zwischen 17:00 - 18:45 Uhr in der Bussenstraße ereignet haben. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/482-0 entgegen.

Ostrach

Sturmholz entwendet

Wie der 77-jährige Geschädigte bei der Polizei anzeigte, wurde ihm im Zeitraum vom 04.05.2023 bis Samstag, 13.05.2023 das Holz einer Eiche entwendet. Das Sturmholz lagerte in der Weiherstraße, wobei der Täter den Baumstamm vor dem Abtransport noch entastete und zerteilte. Gemäß den Schätzungen des Geschädigten entstand ein Schaden von 400 Euro.

Sigmaringen

Polizeieinsatz nach tätlicher Auseinandersetzung

Am Mittwochabend, gegen 20:55 Uhr kam es in der Landeserstaufnahmeeinrichtung zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Bisheriger Erkenntnisstand weist auf einen auslösenden Streit im Zuge eines Fußballspiels hin. Nachdem sich ein Streitbeteiligter weitere Personen zur Unterstützung organisiert hatte, kam es zu Körperverletzungsdelikten bei denen mindestens eine Person leichte Verletzungen davontrug. Es dürften insgesamt zumindest 4 Personen im Alter zwischen 19 - 30 Jahren an den Körperverletzungsdelikten beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen zum näheren Geschehensablauf dauern an. Die Polizei setzte zur Beruhigung der Lage zeitweise 5 Streifenbesatzungen ein.

Bingen

Rauchentwicklung in Sauna

Am Mittwoch, um 11:45 Uhr kam es im Taubenried zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr. Durch Anwohner war zuvor eine Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus gemeldet worden. Glücklicherweise stellte sich vor Ort schnell heraus, dass zwar eine Brandgefahr bestanden hatte, diese aber durch das couragierte Eingreifen der Hausbewohner schnell beseitigt werden konnte. Beim Anheizen der Sauna wurde wohl eine auf dem Ofen liegende Fußmatte übersehen. Diese fing Feuer, wobei die 28-jährige Bewohnerin die Flammen selbst löschte.

