Ravensburg

Junger Mann überfallen

In der Rathausstraße soll ein junger Mann am frühen Freitag von zwei Unbekannten überfallen worden sein. Die beiden Täter haben den 20-Jährigen gegen 1.30 Uhr angesprochen und unter Vorhalt eines Messers bedroht. Nach Aufforderung händigte er den Männern eine geringe Bargeldsumme aus. Das Duo soll daraufhin von dem 20-Jährigen abgelassen haben. Die Täter sollen laut dem jungen Mann beide rund 20 Jahre alt und von südländischem Aussehen gewesen sein. Sie hatten dunkelbraune Haare und dunkle Augen. Während der eine mit rund 195 cm recht groß gewesen sein soll, wird der andere mit 165 cm als eher klein beschrieben. Der größere trug ein helles T-Shirt und eine helle Hose sowie eine dunkle Weste, während sein Begleiter ein weißes T-Shirt, eine weiße Hose und eine rote Weste getragen haben soll. Eine sofortige Fahndung der Polizei nach den Tätern im Innenstadtgebiet blieb bislang erfolglos. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Auseinandersetzung auf dem Marienplatz

Zwei 18- und 30-Jährige sind am Freitagmorgen gegen 2.15 Uhr auf dem Marienplatz vor einer Gaststätte von drei Jugendlichen angegriffen worden. Ein 16-Jähriger hat nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen den 18-Jährigen mit einem Stock angegriffen, aber nicht verletzt. Zwei bislang unbekannte Komplizen des 16-Jährigen sollen währenddessen auf den 30-Jährigen losgegangen sein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Mülltonne in Brand gesetzt

Wegen eines Mülltonnenbrandes sind Feuerwehr und Polizei am Freitagmorgen kurz vor 4 Uhr in die Bachstraße ausgerückt. Unbekannte hatten eine vor einem Wohngebäude stehende Restmülltonne in Brand gesetzt. Durch das schnelle Einschreiten der Wehrleute konnte der Brand zügig gelöscht werden. Die Flammen griffen nicht auf die Fassade über. Der entstandene Schaden dürfte daher gering ausfallen. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen des Vorfalls. Hinweise auf die Brandleger werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Leutkirch

Schlägerei vor Gaststätte - Polizei sucht Zeugen

Bei einem handfesten Streit zwischen zwei Personengruppen vor einer Gaststätte auf dem Viehmarktplatz sind am Donnerstagabend mindestens vier Personen verletzt worden. Eine mehrköpfige Gruppe Jugendlicher soll einen 30-Jährigen sowie einen 26-Jährigen durch Schläge ins Gesicht verletzt haben. Zudem wurden zwei 15-Jährige durch die Splitter nach einem Flaschenwurf verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen verschiedenen Körperverletzungsdelikten, Personen die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Leutkirch

Unfall auf Kreuzung

Drei Verletzte und Totalschaden an zwei Autos forderte ein Unfall am Donnerstagmorgen auf der L319. Ein 25 Jahre alter Nissan-Lenker, der die Tautenhofer Straße in Richtung Ewigkeit befuhr, kreuzte die Landesstraße und nahm dabei einer Audi-Fahrerin die Vorfahrt. Die 45-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei der Kollision wurden sie, ihr 9 Jahre alter Sohn auf dem Beifahrersitz sowie der Unfallverursacher leicht verletzt. Alle drei wurden zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden, der an den beiden Autos entstand, wird auf insgesamt rund 45.000 Euro geschätzt. Zwei Abschleppdienste kümmerten sich um die Fahrzeuge.

Waldburg

Verkehrsunfall

Insgesamt rund 22.000 Euro Sachschaden sind am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an einem Traktor und einem Porsche auf der L 326 zwischen Wetzisreute und Waldburg entstanden. Beim Auffahren von einem Feld auf die Landesstraße übersah der 68 Jahre alte Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine den Pkw und kollidierte mit diesem. Der Porsche, an rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden sind, musste abgeschleppt werden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Weingarten

Pkw kommt von Fahrbahn ab

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Donnerstagmorgen gegen 9.15 Uhr eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin auf der L 317 zwischen Unterankenreute und Weingarten zunächst leicht auf die Gegenfahrbahn und dann beim Gegenlenken alleinbeteiligt nach rechts von der Straße abgekommen. Ihr Pkw kippte hierbei um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Ein Rettungsdienst brachte die junge Frau vorsorglich in ein Krankenhaus, offensichtlich erlitt sie jedoch keine Verletzungen. Um den VW, an dem rund 2.000 Euro Sachschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

