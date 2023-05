Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Unfall auf B 32 fordert drei Leichtverletzte

Bodnegg/Landkreis Ravensburg (ots)

Drei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 11.45 Uhr auf der B 32 bei Kemmersteig ereignet hat. Ein 75 Jahre alter Renault-Fahrer, der von Amtzell in Richtung Ravensburg unterwegs war, wollte kurz vor Kemmersteig nach links abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende Pkw-Lenkerin in einem Nissan. Bei der folgenden Kollision der beiden Pkw wurden die Nissan-Fahrerin sowie zwei Insassen ihrem Wagen eher leicht verletzt. Alle drei wurden von Rettungsdiensten zur medizinischen Behandlung in Kliniken gebracht. Der Unfallverursacher setzte indes mit seinem Pkw zurück und prallte dort noch mit einem Lkw zusammen. Der Schaden, der bei dem Unfall entstand, wird am Nissan auf 25.000 Euro und am Renault auf 30.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Lkw beläuft sich auf rund 1.500 Euro. Beide Pkw mussten von Abschleppdiensten geborgen werden.

