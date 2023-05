Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Nach Verkehrsunfall den Fahrer gewechselt

Vermutlich durch einen Fahrerwechsel ist bislang der Unfallhergang zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, welcher sich am 20.05.2023 um 16.30 Uhr in der Herbertinger Straße in Bad Saulgau ereignet hat noch nicht abschließend geklärt. Nachdem der Lenker eines Toyota auf der B 32 aus Richtung Herbertingen in Richtung Bad Saulgau fahrend bereits durch dichtes Auffahren und ungewöhnliche Bremsvorgänge auffällig wurde, kam es am Kreisverkehr Wiesenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein vor dem Toyota fahrender BMW-fahrer musste verkehrsbedingt anhalten. Der Lenker des Toyota fuhr auf den BMW auf und verursachte einen Gesamtschaden von circa 4.000 Euro. Zwei Insassen des BMW wurden leicht verletzt. Zur Räumung der Unfallstelle wurde der Toyota von einer Person auf den dortigen Grünstreifen gefahren, bei welchem es sich mutmaßlich nicht um den Unfallverursacher handelte. Während der sich als angeblicher Fahrer zu erkennen gebende Mann voll verkehrstüchtig war, besteht der Verdacht, dass der eigentliche Fahrer des Fahrzeugs und Unfallverursacher alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Polizeibeamten des Polizeirevier Bad Saulgau veranlassten bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher eine Blutentnahme. Da bislang alle 4 Insassen des Toyota unglaubwürdige Angaben zum Sachverhalt sowie zum Verdacht des Fahrerwechsels machen, bittet das Polizeirevier um sachdienliche Hinweise unter 07581 482-0.

Meßkirch

Wohnungseinbrecher durchwühlen Regale und Schränke

In den späten Stunden des Samstags zwischen 18.10 Uhr und kurz nach Mitternacht brach eine bislang unbekannte Täterschaft in ein Wohngebäude in Meßkirch-Igelswies ein, um auf Diebestour zu gehen. Dabei wurde an der Rückseite des Hauses ein Fenster aufgehebelt, durch welches die Täter wohl in das Haus gelangen konnten. Im Haus wurden sowohl im Keller, als auch in Erdgeschoss und Obergeschoss sämtliche Regale und Schränke durchwühlt. Was der oder die Täter alles mitgenommen haben ist noch nicht bekannt. Die Experten der Kriminalpolizei Ravensburg haben vor Ort die Spurensicherung durchgeführt. Der Polizeiposten Meßkirch bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zur Tat beziehungsweise der bislang unbekannten Täterschaft.

Meßkirch

Glaswurf auf Kontrahent führt zu leichten Verletzungen

Stark alkoholisiert und mehrere Gläser um sich geworfen hat am Samstag gegen 22.30 Uhr ein 53-jähriger Mann in einer Cafe-Bar in der Mengener Straße in Meßkirch. Wie die Polizeibeamten des Polizeirevier Sigmaringen bislang ermitteln konnten, nahm der Täter mehrere Gläser aus einem Regal hinter der Bar und warf diese im Lokal herum. Eines der Gläser zerschlug er und warf es anschließend auf einen 59-jährigen Mann. Dieser erlitt dadurch eine Schnittverletzung an der Hand. Der aufgebrachte Täter zeigte sich zudem verbal ausfällig und beleidigte seinen Kontrahenten mehrfach. Die eintreffende Streifenbesatzung der Polizei stellte eine deutliche Alkoholisierung bei dem Unruhestifter fest und musste ihn zur Wiederherstellung der Ordnung des Platzes verweisen. Eine Anzeige wegen Gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung wird die Folge für den Mann sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell