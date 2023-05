Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 22.05.2023

Aulendorf / Landkreis Ravensburg (ots)

Mann wegen Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft

Aufgrund des dringenden Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung an einem privaten Einfamilienhaus im Stadtgebiet von Aulendorf hat das Amtsgericht Ravensburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Freitag die Untersuchungshaft gegen einen 51-Jährigen angeordnet. Nach dem Stand der bisherigen Ermittlungen setzte der Mann aufgrund privater Streitigkeiten bereits am 13.05. eine unmittelbar an dem Wohnhaus unter einem Carport stehende Papiertonne in Brand. Da das Feuer von Passanten rechtzeitig entdeckt und gelöscht wurde, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Vergangenen Mittwoch soll sich der Tatverdächtige abermals zu dem Wohnhaus begeben und an mehreren Stellen um das Gebäude Dieselkraftstoff ausgebracht haben. In Brand setzte er den Kraftstoff nicht, das Ausbringen wurde frühzeitig von der 35-jährigen Hausbewohnerin bemerkt. Dem Kriminalkommissariat Ravensburg, das Ermittlungen wegen des Brandstiftungsdelikts einleitete, gelang es, den 51-jährigen Tatverdächtige schnell zu ermitteln, sodass er am Freitag festgenommen und dem Amtsgericht Ravensburg vorgeführt werden konnte. Dort wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen, der sich zwischenzeitlich in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Die Ermittlungen dauern an.

