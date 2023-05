Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230505.4 Itzehoe: Kinder werfen Stein auf Auto und sorgen für eine Schrecksekunde und einen Schaden an der Motorhaube

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag befuhr eine 70jährige Itzehoerin gegen 17 Uhr mit ihrem Auto den Langen Peter, als sie Höhe der Kreuzung Adolf-Rohde-Straße durch einen lauten Knall aufgeschreckt wurde. Nach der Notbremsung nahm diese zwei Jungen in einem Gebüsch wahr, welche sich dann sehr schnell wegduckten. Sie waren circa 10-12 Jahre alt und hatten dunkelbraune Haare. Der Stein traf die Motorhaube und hinterließ dort eine deutliche Schlagmarke. Zu dieser Zeit herrschte am Langen Peter erhöhtes Verkehrsaufkommen durch den üblichen Feierabendverkehr. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitte insbesondere Eltern, mit ihren Kindern über die Gefährlichkeit von Steinwürfen auf Autos zu reden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell