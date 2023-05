Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230505.2 Brunsbüttel: Diverse Schockanrufe in Steinburg und Dithmarschen-Brunsbüttlerin erleidet hohen Sachschaden

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstag um 10:30Uhr erreichte eine 79jährige Brunsbüttlerin der Anruf von einer vermeintlichen Frau Nowak. Ihre Tochter sei in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem jemand ums Leben gekommen sei. Jetzt sei eine Kaution fällig, damit die Tochter nicht inhaftiert werden müsse. Den Betrügern gelang es, über ein Dauertelefonat von zwei Stunden zu veranlassen, dass die Brunsbüttlerin letztendlich Wertgegenstände an der Haustür übergab. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 28.500 Euro. Die Polizei fahndet derzeit nach der Abholerin, die wie folgt beschrieben wird: 40 bis 50 Jahre alt, 1,60 m groß, sehr dunkle Haare, stark geschminkt, bekleidet mit einem schwarzen Steppmantel. Am Donnerstag kam es auch in Itzehoe, Wellenkamp und Schenefeld zu ähnlich gelagerten Betrugsanrufen. In den weiteren bekannt gewordenen Fällen konnte nach aktuellem Stand jedoch ein Schaden abgewendet werden. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um erhöhte Aufmerksamkeit und Weitergabe dieser Information an Angehörige.

