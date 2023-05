POL-IZ: 230505.3 Heide: Kabel von Baustelle entwendet

Norderwöhrden (ots) - In der Zeit von Montagabend auf Dienstagmorgen waren Einbrecher bei drei landwirtschaftlichen Betrieben in Norderwöhrden am Werk. Sie brachen zwei Scheunen bei Gehöften Am Wennemannswisch und bei einem Gehöft am Överwisch auf und entwendeten jeweils den darin befindlichen Aufsitzrasenmäher. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. ...

mehr