LPI-EF: E-Bike gestohlen

Erfurt (ots) - Mehrere Personen erpressten gestern Abend eine 30-jährige Frau aus Arnstadt. Um ihrer Geldforderung Nachdruck zu verleihen, übersandten die Täter der Frau unter anderem Bilder, auf der eine Schusswaffe zu sehen war. Die Polizei kam daraufhin in der Ernst-Abbe-Straße in Erfurt zum Einsatz. Dabei unterstützten auch Spezialkräfte des Thüringer Landeskriminalamtes. In der betroffenen Wohnung wurden die vier Tatverdächtigen festgestellt und vorläufig ...

