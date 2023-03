LPI-EF: Spezialkräfte im Einsatz

Erfurt (ots) - Im Tatzeitraum vom 02.03.2023 bis 06.03.2023 machten sich Unbekannte an einem Auto in der Schillerstraße zu schaffen. An dem VW Transporter, welcher zu einer Gewerkschaft gehört, zerstachen sie einen Reifen. Der Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Da auf dem Gelände in der Vergangenheit bereits mehrfach Fahrzeuge beschädigt wurden, schließt die Polizei eine politische Tatmotivation nicht aus. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

