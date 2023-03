POL-S: In Werkstatt eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Feuerbach/-Mühlhausen (ots) - Unbekannte sind zwischen Donnerstag (09.03.2023) und Sonntag (12.03.2023) in Wohnungen an der Kirchtalstraße und dem Kaulbachweg eingebrochen. Beim Versuch, in eine Wohnung am Kunoweg einzubrechen, sind die Täter gescheitert. An der Kirchtalstraße schlugen die Täter zwischen Samstag (11.03.2023), 16.00 Uhr und Sonntag, 02.45 Uhr, die Fensterscheibe einer ...

