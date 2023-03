POL-S: Auffahrunfall mit Leichtverletzten

Stuttgart-Süd (ots) - Ein 21-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (11.03.2023) schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Lenker eines Ford Kuga befuhr gegen 15.45 Uhr die Gebelsbergstraße in Richtung Schickhardtstraße. An der dortigen Einmündung missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt des die Schickhardtstraße in Richtung ...

