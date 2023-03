Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt missachtet und Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 21-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag (11.03.2023) schwer verletzt worden. Ein 54-jähriger Lenker eines Ford Kuga befuhr gegen 15.45 Uhr die Gebelsbergstraße in Richtung Schickhardtstraße. An der dortigen Einmündung missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt des die Schickhardtstraße in Richtung Erwin-Schoettle-Platz fahrenden Radfahrers und es kam zur Kollision. Der Radfahrer kam mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus und an den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Da bei dem Fahrer des Ford Hinweise auf eine mutmaßliche Alkohol- und Drogenbeeinflussung festgestellt werden konnte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

