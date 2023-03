Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Gerolstein (ots)

Durch unbekannte Täter wurden in den vergangenen Tagen, ein genauer Tatzeitraum ist nicht bekannt, zwei Glasscheiben sowie zwei Elemente eines Stahlmattenzauns im Bereich des EDEKA-Supermarktes in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein beschädigt.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

