POL-LB: Böblingen: Bei Einbruch Tresor aufgeflext

Ludwigsburg (ots) - Am Samstagmorgen gegen 09.20 Uhr befuhr der 23-jährige Fahrer eines Krankentransportwagens mit seiner 19-jährigen Beifahrerin die Autobahn 8 in Fahrtrichtung München. Beim Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Neuhausen kam das Fahrzeug im Kurvenbereich mit der linken Fahrzeugseite in den Grünbereich neben der Fahrbahn. Infolgedessen ...

mehr