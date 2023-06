Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Beim Aufnehmen eines E-Bike-Diebstahls Cannabispflanzen entdeckt

Plettenberg (ots)

Als Polizeibeamte am Mittwoch in der Bannewerthstraße einen Fahrraddiebstahl aufnahmen, entdeckten sie in der Wohnung eine kleine Cannabis-Plantage. Nach Angaben der Mieter wurden ihnen aus dem Keller zwei E-Bikes gestohlen. Der Diebstahl muss zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 4.30 Uhr, passiert sein. Es handelt sich um ein blaues Cube Stereo Hybrid 120 Pro und ein neongelbes Prophete Bergsteiger 4.2 mit orangefarbener Gabel. In der Wohnung roch es deutlich nach Marihuana. Die Polizeibeamten entdeckten mehrere Cannabispflanzen samt Zubehör. Daraufhin durchsuchten sie mit dem Einverständnis der Bewohner die Wohnung und fanden weitere Drogen und Drogenutensilien. Die Polizeibeamten stellten alles sicher und transportierten es ab. (cris)

