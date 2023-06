Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Baustellenampel beschädigt/ Kinderwagen gestohlen

Werdohl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch eine Baustellenampel an der Stadionstraße beschädigt.

Vor einem Haus an der Burg wurde am Mittwochnachmittag ein Kinderwagen gestohlen. Eine Frau half beim Umzug und hatte deshalb ihren Kinderwagen vor dem Haus abgestellt. Dort in der Nähe lagerte bereits Sperrmüll. Irgendwann bemerkte sie, dass der Twistshake-Kinderwagen nicht mehr da war und erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Diebstahls. (cris)

