Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Hindelwangen, Lkr. Stockach) Unfall auf der Meßkircher - Polizei sucht geschädigte Verkehrsteilnehmer und Zeugen (10.05.2023)

Stockach-Hindelwangen (ots)

Am Mittwochnachmittag hat sich auf der Meßkircher Straße, am Kreisverkehr zur Aachenstraße ein Unfall ereignet. Ein 44-jähriger Mann war gegen 16 Uhr mit einem VW Passat von der Avia Tankstelle kommend in Richtung Bahnhof unterwegs. Dabei kam es zunächst beinahe zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Roller. Am Kreisverkehr zur Aachenstraße fuhr der 44-Jährige falsch in den Kreisel ein, überquerte die Verkehrsinsel, kam von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einem Gartenzaun, wo das Auto demoliert und nicht mehr fahrbereit liegen blieb. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3.000 Euro. Da sich bei der Unfallaufnahme Anzeichen für eine Rauschmittelbeeinflussung des VW-Fahrers ergaben, musste der Mann in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Stockach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun andere Verkehrsteilnehmer, die durch den VW Passat gefährdet worden sind und Zeugen, sich unter der Tel. 07771 9391-0, zu melden.

