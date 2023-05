Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Scheiben des Kindergartens St. Lucia mit Steinen beworfen (09.05.2023)

Singen (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben Unbekannte am Dienstag am Kindergarten in der Max-Porzig-Straße verursacht. Die Randalierer warfen Steine gegen die Glasfront des Eingangsbereichs des Kindergartens St. Lucia, wodurch die Scheiben teilweise splitterten. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, entgegen.

