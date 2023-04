Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Unfallflucht - Klärung dank aufmerksamer Zeugen

Alsheim (ots)

Aufmerksame Zeugen konnten am gestrigen Montag eine Unfallflucht beobachten und so die Polizei auf die Spur des flüchtigen Fahrers bringen. Der 26-jährige, aus der Verbandsgemeinde Eich, war gegen 07:20 Uhr mit seinem Dacia in der Bachstraße in Alsheim unterwegs. Dort verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Hauswand. Er stieg aus, begutachtete die nicht unerheblichen Beschädigungen an seinem Auto und der Fassade, setzte dann aber seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Dank der Zeugen konnte er jedoch unmittelbar nach dem Unfall identifiziert und so an seiner Wohnanschrift aufgesucht werden. Mit dem Vorwurf konfrontiert, räumte er die Unfallflucht ein. Einen Grund für sein Verhalten nannte er nicht. Gegen ihn wird jetzt wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

