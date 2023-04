Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Streit zwischen LKW-Fahrern eskaliert

Worms (ots)

Weil sich zwei LKW-Fahrer mit ihren Gespannen gegenseitig an der Weiterfahrt hinderten, eskalierte ein verbaler Streit am gestrigen Donnerstag, gegen 09:30 Uhr, in der Mittelrheinstraße. Die beiden Fahrzeuglenker begegneten sich in der Ein- bzw. Ausfahrt zu einem Firmengelände, konnten aufgrund der Größe ihrer Fahrzeuge das Tor allerdings nicht zeitgleich passieren. Da keiner der beiden gewillt war ein Stück rückwärts zu fahren, schrie man sich zunächst durch die Fenster der Fahrerkabinen gegenseitig an. Hierbei beleidigte der 51-jährige spätere Beschuldigte seinen Berufskollegen in polnischer Sprache auf Übelste. Schließlich begab er sich aus der Fahrerkabine, zückte ein Pfefferspray sprühte dem ebenfalls 51-jährigen ins Gesicht. Dieser erlitt Schmerzen im Gesicht und klagte über Atemwegsprobleme. Daher wurde er nach Eintreffen der Polizei zur medizinischen Versorgung mittels Krankentransport ins Klinikum verbracht. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.

