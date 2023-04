Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Aggressiv und Betrunken - Wormser verbringt Nacht in der Gewahrsamszelle

Worms (ots)

Diverse Strafanzeigen und eine Nacht in der Gewahrsamszelle zog das Verhalten eines 27-jährigen Wormsers am gestrigen Mittwoch nach sich. Erstmals auffällig wurde der spätere Beschuldigte in der Hochheimer Straße, als er gegen 19:00 Uhr in Höhe der Diesterwegstraße plötzlich auf die Fahrbahn lief und so einen Autofahrer zum Anhalten zwang. Dort trat er an das stehende Fahrzeug heran und schrie den Beifahrer grundlos an. Der 22-jährige stieg aus dem Fahrzeug aus, worauf der Beschuldigte unvermittelt auf diesen Einschlug und ihn an Kopf und Brust verletzte. Letztlich ging er um das Fahrzeug herum, riss den Heckscheibenwischer ab und trat mehrfach gegen den hinteren Kotflügel, wodurch mehrere Beulen entstanden. Nach der Tat flüchtete er zu Fuß in Richtung Innenstadt, bis es gegen 19:30 Uhr in der Lutherbaumstraße zu einem weiteren strafrechtlichen Sachverhalt kam. Hier beleidigte der Beschuldigte eine 35-jährige Wormserin und ihren 4 Jahre älteren Ehemann, als beide gerade Einkäufe aus dem Auto laden wollten. Er bezeichnete sie grundlos als Deppen und drohte, sie umzubringen. Kurze Zeit später konnte er dank aufmerksamer Zeugen und einer guten Personenbeschreibung in der Alzeyer Straße von Polizeikräften angetroffen und festgenommen werden. Da er sich hier weiterhin aggressiv zeigte und erheblich alkoholisiert war, wurde er schließlich nach richterlicher Anordnung in die Gewahrsamszelle verbracht. Eine Blutprobe wurde entnommen und Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Nach Ausnüchterung durfte er die Polizeidienststelle am Donnerstagmorgen wieder verlassen.

