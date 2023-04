Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall - Verursachender E-Scooter flüchtig

Worms (ots)

Am Samstag 15.04.2023 gg 11 Uhr befährt die 78-Jährige Wormserin den Kreisverkehr Bebelstraße/Von-Steuben-Straße mit ihrem Mitsubischi und will auf die Bebelstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße einbiegen. Sie verlässt nach betätigen des Fahrtrichtungsanzeiger den Kreisverkehr. In diesem Moment befährt eine unbekannte Fahrerin auf einem Elektrokleinstfahrzeug (einem sog. E-Scooter) den Gehweg der Von-Steuben-Straße in Richtung Bahnhof. An dem Kreisverkehr fährt diese mit dem E-Scooter mit gleichbleibender Geschwindigkeit über den dortigen Fußgängerüberweg. Die 78-Jährige Wormserin sieht die E-Scooterfahrerin zu spät und versucht ein Ausweichmanöver vorzunehmen. Es kommt zwar nicht zu einem Zusammenstoß zwischen Scooter und Mitsubishi jedoch stößt der Mitsubishi gegen ein Verkehrszeichen und überfährt es. Ihr Fahrzeug bleibt fahrbereit. Die unbekannte E-Scooterfahrerin, welche als dunkel gekleidet mit dunkelroten Haaren beschrieben wird, entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei Worms weist darauf hin, dass E-Scooter, im Übrigen auch Radfahrer, zwar den Gehweg benutzen können, jedoch nur, wenn es sich hierbei um einen gemeinsam Geh- und Radweg handelt, was im vorliegenden Fall nichtzutreffend ist. Andernfalls haben sie den ausgewiesenen Radweg, den Fahrradschutzstreifen oder die Fahrbahn, dann möglichst weit rechts, zu nutzen.

