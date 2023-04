Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Raubüberfall auf Tankstelle

Osthofen (ots)

Am 14.04.2023, gegen 21:35 Uhr, betrat ein unbekannter, männlicher Täter eine Tankstelle in Osthofen, in der Rheinstraße und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Herausgabe des Kasseninhalts. Nach Erhalt des Geldes floh der Täter über die Rheinstraße in Richtung B9. Es wurde umgehend eine großangelegte Fahndung, auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und eines Polizeihundes, eingeleitet. Der Täter konnte jedoch nicht gefasst werden und entkam mit etwa 850EUR Beute. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 190cm, sportliche Statur, dunkle Jacke, schwarze Nike-Jogginghose. Personen die Angaben zur Tat oder zum Täter machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Worms zu melden. Dies gilt besonders für die beiden männlichen Personen, die sich zur Tatzeit ebenfalls im Verkaufsraum befanden jedoch beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort waren.

