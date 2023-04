Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl aus Fahrzeug

Worms (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem geparkten Transporter kam es im Zeitraum zwischen Donnerstag, den 06.04.2023, 07:45 Uhr und Dienstag, den 11.04.2023, 11:30 Uhr. Das Firmenfahrzeug war über das verlängerte Wochenende auf einem Parkplatz in der Rheinstraße abgestellt. Unbekannte entwendeten Werkzeuge und Baumaterial im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Laderaum. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

