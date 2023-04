Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Worms (ots)

Am Sonntag, den 09.04.2023 kam es gegen 08:00 Uhr auf der L437 bei Gimbsheim zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 71-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die L437 aus Richtung Eich in Richtung Gimbsheim. Er verlor aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt in der dortigen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet hierbei von der Fahrbahn in den Graben und in das angrenzende Dickicht. Das verunfallte Fahrzeug war von der Fahrbahn nur schwer einsehbar. Der Unfall wurde den Rettungskräften dank eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers sowie der fahrzeugeigenen Notruffunktionen glücklicherweise sofort bekannt. Der Fahrer konnte sich nicht selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde nach jetzigem Stand nur leicht verletzt und konnte nach seiner Bergung zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

