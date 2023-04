Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrskontrolle - Fahrer flüchtet vor Polizei

Worms (ots)

Der Versuch, eine Verkehrskontrolle in der Dr. Carl-Sonnenschein-Straße durchzuführen, endete am heutigen Donnerstag, um kurz nach Mitternacht, in einer Verfolgungsfahrt. Ein PKW sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Als die Einsatzkräfte Blaulicht und Anhaltesignal "STOPP POLIZEI" einschalteten, gab der Fahrer Gas und flüchtete durch die Gaustraße in Richtung Innenstadt. Hierbei erreichte er eine Geschwindigkeit von nahezu 100 km/h. Er setzte seine Flucht durch die Güterhallenstraße fort und blieb dann im Kreisverkehr an der Einmündung zur Von-Steuben-Straße an der Bürgersteigkante mit dem Vorderrad hängen. Hierdurch platzte der Reifen und das Auto kam in einem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen. Fahrer und Beifahrer stiegen daraufhin aus und setzen die Flucht zu Fuß fort. Den eingesetzten Polizeikräften gelang es jedoch, den Beifahrer zu stellen und festzunehmen. Dem Fahrer gelang die Flucht. Allerdings verlor dieser seine Geldbörse, in der sich seine Ausweisdokumente befanden. So steht auch er namentlich fest. Der Grund, dass die beiden 35 und 32 Jahre alten, in Worms wohnhaften Männer, vor der Polizei flüchteten, stellte sich bei der Durchsuchung des Fahrzeugs heraus. Es konnten hier diverse Einbruchswerkzeuge sowie Kanister und ein Gartenschlauch sichergestellt werden. Offensichtlich hatten es die beiden Beschuldigten darauf abgesehen, Dieselkraftstoff aus geparkten Fahrzeugen zu entwenden. Zudem waren die an dem Fluchtfahrzeug angebrachten Kennzeichen entwendet. Gegen beide Täter wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Festgenommene Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell