POL-PDWO: Jacke und Pullover entwendet - Diebstahl aufgeklärt

Worms (ots)

Dank der Videoüberwachung einer Gaststätte in der Binger Straße, konnte die Polizei in der Nacht zum heutigen Dienstag einen Diebstahl binnen kürzester Zeit aufklären. Der 25-jährige Geschädigte hatte gegen Mitternacht die Polizei verständigt, weil im Jacke und Pullover während des Aufenthaltes in einem Billard Pub entwendet wurden. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnung aus dem Innenraum konnte er allerdings den Täter identifizieren. Dieser wurde noch in der Nacht an seiner Wohnanschrift in Worms aufgesucht. Er selbst stritt die Tat vehement ab. Allerdings fand sein Vater, der im gleichen Anwesen wohnhaft ist, das Diebesgut abgelegt im Innenhof des Hauses und händigte es den Polizeibeamten aus. Diese konnten Jacke und Pullover an den rechtmäßigen Besitzer übergeben. Gegen den 32-jährigen Beschuldigten wurde Strafanzeige erstattet.

