Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Worms (ots)

In den frühen Morgenstunden des 02.04.2023 kam es im Zeitraum von 03:00 - 03:15 Uhr in der Eisbachstraße in Worms zu mehreren Sachbeschädigungen an insgesamt acht Fahrzeugen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnte ein männlicher Beschuldigter festgestellt werden. Dieser war zum Zeitpunkt der Taten deutlich alkoholisiert. Den Beschuldigten erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell