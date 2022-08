Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrradfahrer bei Unfall leichtverletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagabend, 19.08.2022, kam es in der Gräfenaustraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem 43-jährigen Autofahrer und einem 34-jährigen Fahrradfahrer. Hierbei fiel der Fahrradfahrer zu Boden und wurde leicht am Arm verletzt. Der genaue Unfallhergang ist bisher nicht geklärt. Am PKW entstand leichter Sachschaden. Zwei herbeieilende Ersthelfer gerieten in Streit. Einer der unbekannten Helfer spuckte hierbei der anderen 22-Jährigen Helferin in Gesicht, beleidigte diese und fuhr mit seinem Fahrrad davon. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell