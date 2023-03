Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Trickdiebstahl

Worms (ots)

Eine 81-jährige Wormserin wurde am gestrigen Mittwoch, gegen 15:00 Uhr, Opfer eines Trickdiebstahls. Die Geschädigte kam gerade vom Einkaufen zurück, als sie vor dem Hauseingang im Stadtteil Neuhausen von einer ihr unbekannten Frau angesprochen wurde. Diese gab vor, dringend einen Briefumschlag zu benötigen, da sie einer Nachbarin noch Geld schulde und dieses gerne in dem Umschlag deponieren würde. Da die 81-jährige keinen Umschlag hatte, fragte die Täterin alternativ nach einem Stück Küchenrolle, welches die hilfsbereite Geschädigte darauf aus der Wohnung holen wollte. Die Täterin folgte der Dame und verwickelte sie in ein etwa 30-minütiges Gespräch, was offenbar als Ablenkungsmanöver diente. Wie sich später herausstellte, wurden vermutlich von einem Mittäter oder ein Mittäterin Schmuck und Bargeld in Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

