POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Worms (ots) - Am Dienstagabend wurde eine Tankstelle in der Alzeyer Straße Ziel eines bewaffneten Raubüberfalls. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 21:20 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte die Einnahmen. Nachdem der Räuber einen mittleren dreistelligen Geldbetrag an sich genommen hatte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Mozartstraße. Trotz einer groß angelegten ...

