Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Brand im Dachstuhl ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Rüsselsheim (ots)

In einem Dachstuhl in der Haßlocher Straße kam es am Mittwochmittag (8.2.) gegen 15.15 Uhr zu einem Brand. Daraufhin alarmierten Anwohner die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand im Wohnraum zeitnah löschen und somit nach momentanem Kenntnisstand einen Gebäudeschaden verhindern. Durch das Feuer wurden nach bisherigen Erkenntnissen keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell