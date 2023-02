Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots)

Bensheim: In der Nacht von Montag (23.01.) auf Dienstag (24.01.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Rasenfläche in der Werner-von-Siemens-Straße 15. Offenbar hatte der Verkehrsteilnehmer versucht über die Rasenfläche an einer Baustelle vorbei zu fahren und sich dabei im nassen Boden festgefahren. Die Rasenfläche und ein Bordstein wurden hierbei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 400 Euro. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251-84680 zu wenden.

Berichterstatterin: Geurten, PK'in

