LPI-SHL: Batterie gestohlen

Suhl (ots) - Sonntagabend gegen 17:50 Uhr ereignete sich auf der Schleusinger Straße in Suhl stadteinwärts ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr zur Unfallzeit als Linksabbieger von der Straße "An der Kunigunde" auf die Schleusinger Straße auf und kollidierte dort seitlich mit dem VW-Transporter eines 32-Jährigen, der in Richtung Stadtzentrum unterwegs war. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise zum Verursacherfahrzeug ...

mehr