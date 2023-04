Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall - 100.000 Euro Sachschaden

Worms (ots)

Ein 52-jähriger Zweiradfahrer aus der Verbandsgemeinde Eich verursachte am Mittwoch, 19.04.2023, einen Unfall mit erheblichem Sachschaden. Gegen 13:40 Uhr wollte er vom Gelände einer Tankstelle in Höhe der Mainzer Straße 168, entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, in Richtung Innenstadt abbiegen. Hierzu hätte er die beiden in Richtung Mainz führenden Fahrspuren queren und sich in den in Richtung Worms fließenden Verkehr einreihen müssen. Da im dies nicht gelang, blieb er auf der Gegenfahrbahn stehen. Ein entgegenkommender Autofahrer erkannte die Situation gerade noch rechtzeitig, leitete eine Vollbremsung ein und versuchte dem stehenden Motorroller auszuweichen. Er streifte dessen Fahrer hierbei leicht und kam im Anschluss mit seinem hochpreisigen SUV von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen ein Werbeschild der Tankstelle und ein Straßenschild, ehe er neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Glücklicherweise entstand kein schwerer Personenschaden. Der Rollerfahrer wurde nur leicht am Fuß verletzt. Allerdings dürfte der Sachschaden erheblich sein. Die Polizei schätzt diesen auf mindestens 100.000 Euro. Ursächlich für das verkehrsrechtliche Fehlverhalten des Rollerfahrers war sein Alkoholisierungsgrad von 0,7 Promille. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

