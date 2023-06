Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Hildburghausen (ots)

Am 15.06.2023 gegen 09:20 Uhr befuhr eine 51 Jahre alte Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw BMW die Dr.-Moritz-Mitzenheim-Straße in Hildburghausen auf der rechten Fahrspur. Ein Verkehrsteilnehmer, welcher von der linken Fahrspur auf die rechte Fahrspur wechselte, übersah vermutlich die BMW-Fahrerin und es kam folglich im Bereich der Spiegel zur Kollision. Beide Fahrer schauten sich noch an, wobei der Verursacher anschließend die Unfallstelle pflichtwirdrig verließ. Über die Schadenshöhe an den Fahrzeugen kann derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei bittet den Verursacher umgehend, sowie weitere Zeugen sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 - 7780 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell