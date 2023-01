Kelsterbach (ots) - Ein BMW, der in der Aussiger Straße parkte, ist am Dienstag (10.01.), in der Zeit zwischen 8.30 und 14.45 Uhr, in das Visier von Kriminellen geraten. Nachdem die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs einschlugen und in das Auto gelangten, flüchteten sie unerkannt. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört. Ob etwas gestohlen wurde, müssen nun die polizeiliche Ermittlungen zeigen. Die Kripo in ...

